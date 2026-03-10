Как правильно снять клеща с питомца: советы ветеринара

Весна — период повышенной активности клещей, укусы которых могут быть смертельно опасными для домашних животных. Как самостоятельно снять клеща, не навредить пушистому другу, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков.
— В зоомагазинах есть специальные приспособления, которые помогут выкрутить паукообразного, как шуруп. Если ничего под рукой нет, обильно смажьте тельце клеща и кожу вокруг места присасывания йодом. Затем, покачивая круговыми движениями, удалите насекомое.
Врач напомнил, что на укус клеща может указывать повышение температуры, отказ от еды и шаткость задних конечностей. Такие симптомы требуют немедленного обращения к ветеринару.
Ранее KP.RU сообщил, что клещи сидят на высокой траве и невысоком кустарнике. Поэтому важно не ходить на опушках и не валяться в высокой траве. Также старайтесь не приносить домой полевые цветы (их клещи тоже очень любят).