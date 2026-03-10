Бесплатный проезд на автобусах запустят в Шымкенте

Как известно, 15 марта в стране состоится республиканский референдум по принятию новой Конституции. В этот день проезд в городском транспорте третьего мегаполиса страны будет бесплатным для всех пассажиров на всех маршрутах. Об этом передает пресс-служба акимата на своей странице в Instagram.