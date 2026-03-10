Бесплатный проезд на автобусах запустят в Шымкенте

Как известно, 15 марта в стране состоится республиканский референдум по принятию новой Конституции. В этот день проезд в городском транспорте третьего мегаполиса страны будет бесплатным для всех пассажиров на всех маршрутах. Об этом передает пресс-служба акимата на своей странице в Instagram.
«Такая мера позволит жителям города добраться до своих избирательных участков», — говорится в сообщении.
Ранее в Шымкенте состоялось масштабное спортивно-культурное мероприятие под девизом «Мы за народную Конституцию» в поддержку новой Конституции. На праздничном вечере, прошедшем на Центральном стадионе имени Кажымукана Мунайтпасулы, присутствовали около 20 тыс. человек.