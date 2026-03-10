Ричмонд
«Упущен год»: Боня возмутилась отказом Лерчек в медобследовании из-за приговора

Виктория Боня в соцсетях прокомментировала ситуацию с Валерией Чекалиной (Лерчек), у которой диагностировали онкологию. Из-за домашнего ареста блогер не смогла вовремя пройти обследование и начать лечение.

По словам Бони, Чекалина неоднократно просила суд разрешить ей посетить больницу, но получала отказ. Боня подчеркнула, что время на лечение упущено, и виновные должны ответить.

— Неужели никто не скажет о том, что упущен один год? Кто будет отвечать за здоровье матери четверых детей, что не позволили человеку сходить на обследование в больницу… Вы прекрасно понимаете, что такое рак. И что такое для рака месяц, два, три, год. Вчера у меня слезы текли рекой, когда я это услышала. Кто будет отвечать за это, — заявила Боня.

Экс-участница «Дома-2» призвала не замалчивать ситуацию и напомнила, что она может коснуться любого.

Об обнаруженном недуге у Чекалиной сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини. По его словам, пара потеряла время для лечения из-за отказов суда на предоставление возможности посетить врача.

Позже Юрист Екатерина Гордон прокомментировала ситуацию вокруг блогера Лерчек. Она заявила, что шокирована происходящим и призвала рассмотреть возможность амнистии для блогерши.