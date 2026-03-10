Иран заявил, что некоторые страны могут получить право на проход через Ормузский пролив: какое условие

Иранские военные позволят проходить через Ормузский пролив некоторым судам. Разрешение выдадут странам, выдворившим послов США и Израиля. С таким заявлением обратились в КСИР, транслирует агентство ISNA.
Военные утверждают, что право на проход судов через пролив будет предоставлено уже «на следующий же день» после выдворения послов США и Израиля. По заявлению КСИР, разрешение может получить любое «арабское или европейское» государство.
«Страна, которая выдворит со своей территорией Израиль и США, на следующий же день получит полное право на свободный проход через Ормузский пролив», — оповестили иранские военные.
Днем ранее КСИР применил гиперзвуковые ракеты против Израиля и военных баз США. Корпус стражей исламской революции назвал успешным 30-й этап своей операции. Он проведен при использовании сверхтяжелых ракет классов «Хорремшехр-4» и «Хейбар».