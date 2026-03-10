«Есть только миг», а Зацепину уже 100 лет: Как композитор потерял детей, похоронил жён и проклял Пугачёву

Первый брак Зацепина был заключён ещё в молодости, когда будущий композитор только начинал искать своё место в профессии. Его избранницей стала актриса Ревмира Соколова. Но после свадьбы он узнал о том, что она беременна от другого. Композитор рушить семью не стал и удочерил девочку, но через год она умерла. Вероятно, эта потеря дала трещину в их союзе, и даже рождение сына Александра в 1951 году не спасло семью. Пара разошлась в 1954 году. Сын Зацепина от первого брака прожил всего 24 года и скончался в 1975 году от рассеянного склероза.