Умер Александр Баттерфилд, помощник Никсона, раскрывший прослушку в Белом доме

Умер Александр Баттерфилд, ранее работавший помощником 37-го президента США Ричарда Никсона. Об этом информирует издание The New York Times (NYT).
Сообщается, что Баттерфилду было 99 лет, он скончался в своём доме в Сан-Диего.
Александр Баттерфилд известен тем, что рассказал американским конгрессменам о прослушке в Овальном кабинете и других помещениях Белого дома. Это произошло в 1973 году и усугубило вспыхнувший годом ранее «Уотергейтский скандал», связанный с незаконным прослушиванием разговоров штаба Демократической партии. Финалом «Уотергейтского дела» стала вынужденная отставка президента Никсона.
Ранее сообщалось, что источником информации, приведшей к Уотергейтскому скандалу и отставке президента Никсона был высокопоставленный сотрудник ФБР Марк Фелт.
Как ЦРУ следило за электронной почтой граждан с одобрения Белого дома, читайте здесь на KP.RU.