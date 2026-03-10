Ричмонд
Умер Александр Баттерфилд, помощник Никсона, раскрывший прослушку в Белом доме

Помощник президента Никсона умер в 99 лет.

Источник: Комсомольская правда

Умер Александр Баттерфилд, ранее работавший помощником 37-го президента США Ричарда Никсона. Об этом информирует издание The New York Times (NYT).

Сообщается, что Баттерфилду было 99 лет, он скончался в своём доме в Сан-Диего.

Александр Баттерфилд известен тем, что рассказал американским конгрессменам о прослушке в Овальном кабинете и других помещениях Белого дома. Это произошло в 1973 году и усугубило вспыхнувший годом ранее «Уотергейтский скандал», связанный с незаконным прослушиванием разговоров штаба Демократической партии. Финалом «Уотергейтского дела» стала вынужденная отставка президента Никсона.

Ранее сообщалось, что источником информации, приведшей к Уотергейтскому скандалу и отставке президента Никсона был высокопоставленный сотрудник ФБР Марк Фелт.

Как ЦРУ следило за электронной почтой граждан с одобрения Белого дома, читайте здесь на KP.RU.

