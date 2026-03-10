Умер Александр Баттерфилд, помощник Никсона, раскрывший прослушку в Белом доме

Александр Баттерфилд известен тем, что рассказал американским конгрессменам о прослушке в Овальном кабинете и других помещениях Белого дома. Это произошло в 1973 году и усугубило вспыхнувший годом ранее «Уотергейтский скандал», связанный с незаконным прослушиванием разговоров штаба Демократической партии. Финалом «Уотергейтского дела» стала вынужденная отставка президента Никсона.