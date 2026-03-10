Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исчезли в Новосибирске: 15 архивных кадров утраченной архитектуры

В День архивов «МК в Новосибирске» предлагает взглянуть на старые фотографии города. В подборке — архивные кадры зданий и сооружений, которые когда-то были частью городского пейзажа, но со временем исчезли.

16

Сегодня Новосибирск — крупный современный город, в котором постоянно появляются новые здания и районы. Но ещё сто лет назад его улицы выглядели совсем иначе.

Со временем многие постройки исчезли: одни были снесены во время реконструкций, другие не пережили изменения городской среды. На их месте появились новые дома, дороги и общественные пространства.

В День архивов «МК в Новосибирске» предлагает взглянуть на старые фотографии города. В подборке — архивные кадры зданий и сооружений, которые когда-то были частью городского пейзажа, но со временем исчезли.