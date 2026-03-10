«Хочется выть»: Алибасов-младший не пустил жену на день рождения годовалой дочки

Бари Алибасов-младший в день рождения годовалой дочери не впустил в дом свою жену Арину и грубо толкнул ее. Об этом стало известно в понедельник, 9 марта.
По словам Алибасовой, ранее муж отобрал у нее ребенка, ударил по лицу и подал на развод.
— Я плачу каждый день, а когда не плачу — просто не хочу жить и просыпаться в новый день. Я понимала, что он такой был всегда, что я выбрала нарциссичного человека, склонного к жестокости к женщинам… Думала, что со мной он будет не таким… Мне хочется выть от того, что не вижу дочь, — рассказала она.
По ее словам, она пришла поздравить дочь с днем рождения, но муж захлопнул дверь перед ней и грубо толкнул. Девушка рассказала, что это уже второй раз, когда она безуспешно пытается увидеть малышку. После инцидента Алибасова обратилась в полицию, но Бари заверил стражей порядка, что ситуация под контролем, и они покинули место происшествия. В дом супругу он так и не впустил, передает Telegram-канал «112».
В мае стало известно, что сын российского продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова женился в десятый раз.