Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева сломала ракетку по ходу матча на турнире в Индиан-Уэллсе

В третьем круге соревнования россиянке противостоит чешка Катерина Синякова.

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева сломала ракетку после проигранного чешке Катерине Синяковой сета в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.

Первый сет остался за Андреевой со счетом 6:4. Во втором россиянка уступила на тай-брейке — 5:7.

Андреевой 18 лет, она занимает восьмое место в рейтинге WTA. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Турнир в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии «хард» и относится к категории WTA 1 000. Он завершится 15 марта, его призовой фонд составил более $9,4 млн. Действующей победительницей является Андреева. Из ее соотечественниц турнир также выигрывали Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009) и Елена Веснина (2017).