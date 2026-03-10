Мирра Андреева сломала ракетку по ходу матча на турнире в Индиан-Уэллсе

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева сломала ракетку после проигранного чешке Катерине Синяковой сета в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
Первый сет остался за Андреевой со счетом 6:4. Во втором россиянка уступила на тай-брейке — 5:7.
Андреевой 18 лет, она занимает восьмое место в рейтинге WTA. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.
Турнир в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии «хард» и относится к категории WTA 1 000. Он завершится 15 марта, его призовой фонд составил более $9,4 млн. Действующей победительницей является Андреева. Из ее соотечественниц турнир также выигрывали Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009) и Елена Веснина (2017).