Массовая драка с сотней участников в ТЦ Ярославля закончилась уголовным делом

Очевидцы сняли видео драки в крупнейшем ТЦ Ярославля на улице Победы. По их словам, толпа людей с ножами, шокерами и перцовыми баллончиками сначала подралась на улице. Потом дерущиеся ворвались внутрь торгового центра. Посетители сообщили, что один из участников драки держал предмет, похожий на пистолет. Возможно, это была пневматика или травматический пистолет.