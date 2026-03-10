Кинолог рассказал, какая опасность может грозить собакам в частном доме

По словам кинолога, защитой от подобных происшествий становятся вольеры, которые владельцы собак устанавливают во дворах. Но, как убежден специалист, риски все равно остаются, потому что хозяева часто отпускают питомцев погулять во двор за пределы вольера, не контролируя их при этом. Кроме того, породы небольших домашних собак не подходят для содержания в вольерах, они живут в доме, но могут выбежать во двор погулять.