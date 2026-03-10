В РФ появились две отрасли со средней зарплатой более 500 тысяч рублей

Более 500 тысяч рублей составляет средняя зарплата в двух отраслях в РФ. Это негосударственные пенсионные фонды и денежное посредничество, информирует РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
Речь идёт о заработной плате за декабрь 2025 года. За этот месяц сотрудники негосударственных пенсионных фондов в среднем заработали 516,6 тысячи рублей, а денежные посредники — 515,3 тысячи рублей.
Кроме этих отраслей, в топ-5 по зарплатам в России вошли добыча нефти и газа, где средний заработок составил 450 тысяч рублей, а также производство носителей информации и вспомогательная деятельность в сфере финансов (соответственно 405 и 388,8 тысячи).
Ранее сообщалось, что в России по итогам девяти месяцев 2025 года самые высокие зарплаты оказались у работников сферы перестрахования. Их средний доход почти в пять раз превысил общероссийский показатель.
