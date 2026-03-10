Ричмонд
В РФ появились две отрасли со средней зарплатой более 500 тысяч рублей

РИА Новости назвали отрасли со средней зарплатой выше 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Более 500 тысяч рублей составляет средняя зарплата в двух отраслях в РФ. Это негосударственные пенсионные фонды и денежное посредничество, информирует РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Речь идёт о заработной плате за декабрь 2025 года. За этот месяц сотрудники негосударственных пенсионных фондов в среднем заработали 516,6 тысячи рублей, а денежные посредники — 515,3 тысячи рублей.

Кроме этих отраслей, в топ-5 по зарплатам в России вошли добыча нефти и газа, где средний заработок составил 450 тысяч рублей, а также производство носителей информации и вспомогательная деятельность в сфере финансов (соответственно 405 и 388,8 тысячи).

Ранее сообщалось, что в России по итогам девяти месяцев 2025 года самые высокие зарплаты оказались у работников сферы перестрахования. Их средний доход почти в пять раз превысил общероссийский показатель.

Тем временем стало известно, кто из россиян получает более 200 тысяч рублей.