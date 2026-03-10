Ричмонд
Первый за девять суток самолет из Катара прилетел в Москву и отправился обратно

Пассажирский лайнер Qatar Airways, прибывший вечером в понедельник, 9 марта, в Шереметьево из Дохи, вылетел обратно в Катар. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили в столичном аэропорту.

Рейс стал первым за девять суток после перерыва в прямом авиасообщении, вызванного военной операцией США и Израиля против Ирана. Борт вылетел в Доху в 00:42 мск, время в пути составит около семи часов, передает ТАСС.

Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает работу по эвакуации граждан России из ОАЭ. Перевозчик провел 4 марта два специальных рейса из Дубая: один в Москву и один в Краснодар.

Российские туристы оказались в сложной ситуации на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Председатель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты России Юрий Барзыкин сообщил, что большинство россиян находятся в ОАЭ.

Власти эмирата Дубай обязали отели продлить размещение туристов, которые не могут вылететь из-за отмены рейсов, пообещав им компенсации. Корреспондент «Вечерней Москвы» связалась с россиянами, застрявшими в ОАЭ, и узнала подробности.

