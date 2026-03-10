В Эквадоре произошел один из самых грубых фолов в истории футбола c переломом ноги

Инцидент имел место во время встречи между клубами «Мушук Руна» из Амбато и «Индепендьенте дель Валье» из Сангольки. Защитник «Мушук Руна» Брайан Негро совершил жесткий подкат против нападающего «Индепендьенте», который выходил один на один с вратарем. В результате этого фола игроку «Индепендьенте» были сломаны большеберцовая и малоберцовая кости.