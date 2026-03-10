В Эквадоре произошел один из самых грубых фолов в истории футбола c переломом ноги

В Эквадоре в ходе матча национального чемпионата произошел инцидент, который привел к тяжелой травме игрока и массовой драке на поле. Об этом сообщает Championat.com.
Инцидент имел место во время встречи между клубами «Мушук Руна» из Амбато и «Индепендьенте дель Валье» из Сангольки. Защитник «Мушук Руна» Брайан Негро совершил жесткий подкат против нападающего «Индепендьенте», который выходил один на один с вратарем. В результате этого фола игроку «Индепендьенте» были сломаны большеберцовая и малоберцовая кости.
Арбитр немедленно показал Негро красную карточку, но тот не согласился с решением судьи и начал спорить, что вызвало массовую потасовку между футболистами обеих команд. В результате конфликта с поля были удалены еще два игрока.
Матч завершился победой «Индепендьенте», которая была посвящена травмированному Негро. В социальных сетях этот фол уже назвали одним из самых грубых в истории футбола.
