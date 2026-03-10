Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампу мало, он хочет ещё: вот чего не хватает американскому лидеру

Трамп заявил, что ему недостаточно уже достигнутых побед.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не удовлетворён количеством достигнутых побед. Такое заявление он сделал в понедельник 9 марта во время выступления перед представителями Республиканской партии.

«Мы уже одержали много побед, но нам этого недостаточно. Мы еще более решительно, чем когда-либо, идем вперед, чтобы одержать окончательную победу, которая раз и навсегда положит конец этой давней опасности, существовавшей на протяжении 47 лет», — заявил американский лидер, говоря о ситуации вокруг Ирана.

Трамп назвал себя президентом, который в состоянии решить иранский вопрос.

Накануне Трамп сообщил, что США якобы опережают собственный график в иранском конфликте и поэтому война в Иране практически завершена.

Также Трамп выразил уверенность, что Иран напал бы на США в течение недели, если бы Вашингтон не провёл операцию.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше