Трампу мало, он хочет ещё: вот чего не хватает американскому лидеру

Президент США Дональд Трамп не удовлетворён количеством достигнутых побед. Такое заявление он сделал в понедельник 9 марта во время выступления перед представителями Республиканской партии.
«Мы уже одержали много побед, но нам этого недостаточно. Мы еще более решительно, чем когда-либо, идем вперед, чтобы одержать окончательную победу, которая раз и навсегда положит конец этой давней опасности, существовавшей на протяжении 47 лет», — заявил американский лидер, говоря о ситуации вокруг Ирана.
Трамп назвал себя президентом, который в состоянии решить иранский вопрос.
Накануне Трамп сообщил, что США якобы опережают собственный график в иранском конфликте и поэтому война в Иране практически завершена.
Также Трамп выразил уверенность, что Иран напал бы на США в течение недели, если бы Вашингтон не провёл операцию.