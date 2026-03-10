Трампу мало, он хочет ещё: вот чего не хватает американскому лидеру

«Мы уже одержали много побед, но нам этого недостаточно. Мы еще более решительно, чем когда-либо, идем вперед, чтобы одержать окончательную победу, которая раз и навсегда положит конец этой давней опасности, существовавшей на протяжении 47 лет», — заявил американский лидер, говоря о ситуации вокруг Ирана.