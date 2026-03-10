МЧС Казахстана просит учитывать сообщения о закрытии дорог

Так, в МЧС Казахстана настоятельно рекомендуют соблюдать следующие меры безопасности:
следить за штормовыми предупреждениями; учитывать сообщения о закрытии дорог; воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.
Также в ведомстве рассказали о закрытии некоторых участков дорог в ночное время 10 марта. Так, например, в 09:00 планируется открытие следующих участков автомобильных дорог республиканского значения:
область Абай:
с. Бескарагай — город Семей;город Семей — граница России.
Кызылординская область:
город Кызылорда — граница Туркестанской области;город Кызылорда — граница области Улытау.
Туркестанская область:
граница Кызылординской области — город Туркестан.
область Улытау:
граница Кызылординской области — город Жезказган.
Кроме того, 10 марта в 03:30 введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодороги республиканского значения:
Жамбылская область:
на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР», км 534−593 (участок села Айша-Биби — граница Туркестанской области).
Туркестанская область:
на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР», км 593−654 (участок границы Жамбылской области — поселок Машат).
Ориентировочное время открытия движения в Жамбылской и Туркестанской областях — 10 марта в 10:00.
Далее, 10 марта в 07:00 вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодороги республиканского значения:
Северо-Казахстанская область:
Жезказган — Аркалык — Петропавловск, км 595−624, участок границы Акмолинской области — село Дружба.
Костанайская область:
на участке автодороги Костанай — Аулиеколь — Сурган, км 218−232 (п. Октябрьский — гр. Акмолинской обл.);на участке автодороги Жезказган — Аркалык — Петропавловск, км 340−377 (город Аркалык — граница Акмолинской области).
Ориентировочное время открытия дороги — 10 марта в 12:00.
Ранее «Казгидромет» опубликовал штормовое предупреждение на 10 марта.