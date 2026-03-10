Панарин и Марченко забили по голу в матче НХЛ «Коламбус» — «Лос-Анджелес»

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Российские нападающие Артемий Панарин и Кирилл Марченко отметились заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Коламбусом» и «Лос-Анджелесом». Встреча прошла в Колумбусе и завершилась победой гостей со счетом 5:4 в овертайме.
Панарин забросил вторую шайбу за «Лос-Анджелес», после его гола счет в матче стал 2:0. Россиянин также сделал результативную передачу на шведа Адриана Кемпе в эпизоде с победным голом. На счету Панарина стало 8 (2 гола + 6 результативных пасов) очков в 7 играх за калифорнийскую команду. По ходу сезона он был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого в текущем сезоне набрал 57 (19 + 38) очков.
Выступающий за «Коламбус» Марченко своим голом перевел игру в овертайм. Для него эта шайба стала 23-й в сезоне при 32 результативных передачах. Голевым пасом в эпизоде с первым голом «Коламбуса» отметился защитник Иван Проворов. Он набрал 25 (7+18) очков в регулярном чемпионате.
«Лос-Анджелес» после 63 матчей набрал 66 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Коламбус» с 74 очками в 63 играх располагается на 4-й строчке в Столичном дивизионе.
В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Бостоном», «Коламбус» в гостях встретится с «Тампой». Обе игры состоятся в ночь на 11 марта по московскому времени.