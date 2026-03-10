Панарин и Марченко забили по голу в матче НХЛ «Коламбус» — «Лос-Анджелес»

Панарин забросил вторую шайбу за «Лос-Анджелес», после его гола счет в матче стал 2:0. Россиянин также сделал результативную передачу на шведа Адриана Кемпе в эпизоде с победным голом. На счету Панарина стало 8 (2 гола + 6 результативных пасов) очков в 7 играх за калифорнийскую команду. По ходу сезона он был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого в текущем сезоне набрал 57 (19 + 38) очков.