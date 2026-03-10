Юрист предупредил о проблемах с подарочными картами маркетплейсов

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В праздники многие получили в подарок карты или сертификаты маркетплейсов. Бывает, что ими невозможно воспользоваться, а деньги не возвращают. Как быть в таких случаях, рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Иногда активировать подарочный сертификат не удается — в приложении появляется сообщение, что он уже активирован другим лицом. В этом случае велика вероятность, что вы имеете дело с мошенничеством. Злоумышленники пользуются генераторами кодов или подсматривают их до продажи. В этом случае следует сразу писать в поддержку с фото сертификата и чеком о покупке. Магазин может отследить, куда ушли деньги и их заблокировать.
«Если же защитный слой приклеился к цифрам, это явный брак производства. Самостоятельно угадывать символы не стоит. Достаточно отправить четкое фото поврежденной карты и серийный номер в поддержку. Магазин сверит данные в базе и вышлет код на почту и заменит карту или вернет деньги», — заверил Хаминский.
В случае отказа следует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или сразу в суд, заключил он.