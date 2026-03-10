Юрист предупредил о проблемах с подарочными картами маркетплейсов

Иногда активировать подарочный сертификат не удается — в приложении появляется сообщение, что он уже активирован другим лицом. В этом случае велика вероятность, что вы имеете дело с мошенничеством. Злоумышленники пользуются генераторами кодов или подсматривают их до продажи. В этом случае следует сразу писать в поддержку с фото сертификата и чеком о покупке. Магазин может отследить, куда ушли деньги и их заблокировать.