В РФ заявили об атаке ЦАХАЛ на Русский дом в Ливане: здание полностью разрушено

Израильская армия атаковала Дом русской культуры в ливанском городе Набатия. ЦАХАЛ полностью разрушила здание. При этом Русский дом никак не причастен к военной деятельности. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков в Telegram-канале.
Он уведомил, что дипломатическое представительство в Бейруте остается на связи с коллегами. Глава Россотрудничества назвал удар по зданию необоснованной агрессией.
«Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было», — оповестил Евгений Примаков.
Он подчеркнул, что директор Дома русской культуры Асаад Дейя жив. Он находится в безопасном месте. Известно, что никого из работников не было в здании в момент удара Израиля.
Как рассказал директор Русского дома, все заранее уехали после начала военных действий на Ближнем Востоке. Асаад Дия отметил, что сотрудники центра занимались гуманитарной деятельностью. Работники организовывали курсы русского языка, рисования и танцев для детей.
В минувшие выходные армия обороны Израиля заявила о нанесении удара по подземному объекту Ирана. По данным ЦАХАЛ, там якобы находятся баллистические ракеты. Армия нанесла удары по ряду военных объектов в Иране. Как отмечает ЦАХАЛ, в момент удара в подземном хранилище находились сотни военных. На объекте, как утверждается в сообщении, есть бункеры и командные центры. Иран не комментировал этот инцидент.
Израиль также продолжает операцию против представителей «Хезболлы». Так, в Бейруте уничтожен лидер подкреплений группировки Рача Хазаи. Как пишет ЦАХАЛ, атаку произвели военно-морские силы. Военные атаковали Бейрут и ликвидировали Рачу Хазаи. Он занимал должность начальника штаба ливанского корпуса КСИР.
Иранская сторона тем временем заявила о готовности двигаться к деэскалации конфликта на ближнем Востоке. Тегеран считает это возможным, но при одном условии. Как сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан, страна готова к деэскалации, если территории соседних государств не будут использовать для атак на исламское государство. Так он сказал в диалоге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.