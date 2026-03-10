В РФ заявили об атаке ЦАХАЛ на Русский дом в Ливане: здание полностью разрушено

Иранская сторона тем временем заявила о готовности двигаться к деэскалации конфликта на ближнем Востоке. Тегеран считает это возможным, но при одном условии. Как сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан, страна готова к деэскалации, если территории соседних государств не будут использовать для атак на исламское государство. Так он сказал в диалоге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.