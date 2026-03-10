В Хабаровске спасатели вынесли газовый баллон из огня и потушили семь пожаров

В селе Гаровка-1 на улице Центральной вспыхнул металлический гараж. Огонь охватил 60 квадратных метров, и существовала серьезная угроза: из полыхающей постройки спасатели успели эвакуировать газовый баллон. С возгоранием удалось справиться за час с лишним. Ночью в Хабаровске на улице Керченской загорелась деревянная надворная постройка. Огнеборцы потушили объект всего за 24 минуты. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.