В Хабаровске спасатели вынесли газовый баллон из огня и потушили семь пожаров

За минувшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не произошло, однако пожарным скучать не пришлось. Подразделения ведомства семь раз выезжали на техногенные пожары, три из которых случились в жилом секторе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В селе Гаровка-1 на улице Центральной вспыхнул металлический гараж. Огонь охватил 60 квадратных метров, и существовала серьезная угроза: из полыхающей постройки спасатели успели эвакуировать газовый баллон. С возгоранием удалось справиться за час с лишним. Ночью в Хабаровске на улице Керченской загорелась деревянная надворная постройка. Огнеборцы потушили объект всего за 24 минуты. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.
Всего за сутки спасатели трижды выезжали на техпомощь и один раз на ДТП. В крае продолжают работать 24 ледовые переправы, а под присмотром остаются три тургруппы из 24 человек.