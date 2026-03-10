До выходных не управятся: Трамп сделал прогноз о длительности операции против Ирана

Операция США против Ирана может завершиться в течение нескольких дней. Такой прогноз сделал президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в штате Флорида.
В то же время он уточнил, что за текущую неделю военная операция не завершится.
«Нет», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос журналиста.
Накануне Трамп сообщил, что США якобы опережают собственный график в иранском конфликте и поэтому война в Иране практически завершена.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что решение о завершении операции против Ирана будет согласовано с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
В то же время профессор Кельнского университета Томас Йегер считает, что президент США Дональд Трамп не имеет четкого плана завершения операции в Иране.
Ранее Трамп высказался об успехах США на Ближнем Востоке. По его данным, потоплено уже 46 кораблей Ирана. При этом хозяин Белого дома объяснил, что американские военные не захватывают, а топят суда потому, что «так веселее».