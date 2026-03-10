В каких случаях банки отказывают в кредитных каникулах

Одним из ключевых критериев является наличие плохой кредитной истории, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом в беседе с ТАСС рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Помимо этого, отказ может быть обусловлен превышением лимитов по сумме кредита, недостаточным снижением дохода — менее 30%, а также нарушением сроков подачи заявления или повторным использованием кредитных каникул по тому же кредиту.
Важно помнить, что льготный период можно использовать раз в пять лет, и повторное обращение за ним при наличии таких условий станет основанием для отказа. Также безусловным основанием является предоставление недостоверных данных или отсутствие необходимых документов, подтверждающих финансовое положение заемщика.
Разные категории заемщиков сталкиваются с различными лимитами по сумме кредита. Для граждан, у которых доход снизился более чем на 30%, установлены конкретные ограничения: автокредиты — не более 1,6 миллиона рублей, потребительские займы — максимум 450 тысяч рублей, кредитные карты — до 150 тысяч рублей.
В случае самозанятых эта сумма подходит до 10 миллионов рублей, для микропредприятий лимит составляет 60 миллионов, для малых предприятий — 400 миллионов, а для средних — до 1 миллиарда рублей. В то же время участники специальной военной операции могут получать кредитные каникулы без ограничения по сумме, что связано с особым статусом и текущей ситуацией.
Некоторые банки также предлагают собственные программы реструктуризации долгов, которые нередко называют кредитными каникулами. Эти программы разрабатываются и внедряются банковскими учреждениями индивидуально, и условия могут существенно отличаться.
Отказ по таким программам возможен, если у заемщика есть плохая кредитная история, длительное нарушение сроков платежей или отсутствует залог, который мог бы гарантировать возврат займа. Если банк решит, что даже после предоставления каникул заемщик не сможет своевременно возобновить платежи, он имеет полное право отказать в замене условий кредита.