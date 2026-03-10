В каких случаях банки отказывают в кредитных каникулах

В случае самозанятых эта сумма подходит до 10 миллионов рублей, для микропредприятий лимит составляет 60 миллионов, для малых предприятий — 400 миллионов, а для средних — до 1 миллиарда рублей. В то же время участники специальной военной операции могут получать кредитные каникулы без ограничения по сумме, что связано с особым статусом и текущей ситуацией.