Россиянам рассказали, как пожениться в день подачи заявления

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россияне могут заключить брак сразу в день подачи заявления, но действует ускоренная процедура только при особых обстоятельствах. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О. Е. Кутафина Екатерина Горская.
По общему правилу, церемония назначается минимум через месяц, максимум через 12 месяцев со дня подачи заявления. Такой широкий диапазон, объяснила эксперт, позволяет будущим супругам «подготовиться к счастливому событию без суеты и волнения».
«Предусмотрена возможность сокращения срока, вплоть до регистрации брака в день подачи заявления. Причинами для этого могут стать беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и другие особые обстоятельства», — сказала доцент.
Горская обратила внимание, что все варианты ситуаций перечислить в законе невозможно, поэтому каждое заявление о сокращении срока рассматривается индивидуально. Решение принимается в том числе с учетом загруженности ЗАГСа.
«Лица, в чью обязанность входит принятие заявления, являются должностными, а это значит, что для принятия обоснованного решения они должны оценить объективность причин. Просьба к будущим супругам предоставить документы, подтверждающие сведения, указанные в качестве уважительных (например, справку из медицинской организации о беременности или состоянии здоровья, документы от работодателя или командира воинской части о скорой длительной служебной командировке), является абсолютно правомерной», — пояснила эксперт.
Если будущим супругам показался неправомерным отказ в ускоренной регистрации, они могут оспорить решение. Для этого необходимо запросить письменный отказ с указанием причин от органа, куда подавалось заявление. «Если суд посчитает действия органа неправомерными, то в своем решении может принудить его к принятию заявления и регистрации брака в условиях сокращенных сроков», — резюмировала доцент.