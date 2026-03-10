Россиянам рассказали, как пожениться в день подачи заявления

Если будущим супругам показался неправомерным отказ в ускоренной регистрации, они могут оспорить решение. Для этого необходимо запросить письменный отказ с указанием причин от органа, куда подавалось заявление. «Если суд посчитает действия органа неправомерными, то в своем решении может принудить его к принятию заявления и регистрации брака в условиях сокращенных сроков», — резюмировала доцент.