Трамп заявил, что США топят иранские корабли, потому что «так веселее»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожают корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их, потому что это «веселее». Об этом в понедельник, 9 марта, он заявил на республиканской конференции во Флориде.

По словам Трампа, США уже потопили 46 иранских военных судов.

— Я спрашиваю, почему мы просто не захватываем корабли? Мы бы их использовали. Зачем их топить? Он сказал: «Топить их веселей», — рассказал американский лидер.

При этом Трамп не раскрыл, с кем конкретно он вел разговор, на который ссылается.

Ранее Белый дом опубликовал в социальной сети X видео, где сравнил удары США по Ирану с игрой Call of Duty. Видео начинается со вставки из игры, на которой персонаж вбивает в планшет координаты для нанесения ударов. После показаны кадры уже настоящих, не компьютерных, ударов по целям в стране.

9 марта Трамп в интервью CBS News заявил, что военная операция против Ирана близка к завершению. По его словам, у Ирана больше «нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил», «в военном смысле ничего не осталось».

