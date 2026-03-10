Трамп заявил, что США топят иранские корабли, потому что «так веселее»

По словам Трампа, США уже потопили 46 иранских военных судов.
— Я спрашиваю, почему мы просто не захватываем корабли? Мы бы их использовали. Зачем их топить? Он сказал: «Топить их веселей», — рассказал американский лидер.
При этом Трамп не раскрыл, с кем конкретно он вел разговор, на который ссылается.
Ранее Белый дом опубликовал в социальной сети X видео, где сравнил удары США по Ирану с игрой Call of Duty. Видео начинается со вставки из игры, на которой персонаж вбивает в планшет координаты для нанесения ударов. После показаны кадры уже настоящих, не компьютерных, ударов по целям в стране.
9 марта Трамп в интервью CBS News заявил, что военная операция против Ирана близка к завершению. По его словам, у Ирана больше «нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил», «в военном смысле ничего не осталось».