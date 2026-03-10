Трамп заявил, что США топят иранские корабли, потому что «так веселее»

Ранее Белый дом опубликовал в социальной сети X видео, где сравнил удары США по Ирану с игрой Call of Duty. Видео начинается со вставки из игры, на которой персонаж вбивает в планшет координаты для нанесения ударов. После показаны кадры уже настоящих, не компьютерных, ударов по целям в стране.