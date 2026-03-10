Трамп: США снимут часть санкций против нефтяной отрасли других стран

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона снять часть санкций против нефтяной отрасли других государств. Решение принято на фоне резкого повышения цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке. Дональд Трамп предположил, что Вашингтон не станет снова вводить санкции при их снятии. Так он сказал во время общения с республиканцами.