Трамп: США снимут часть санкций против нефтяной отрасли других стран

Трамп предположил, что США не будут вводить санкции против нефтяной отрасли других стран при их снятии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона снять часть санкций против нефтяной отрасли других государств. Решение принято на фоне резкого повышения цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке. Дональд Трамп предположил, что Вашингтон не станет снова вводить санкции при их снятии. Так он сказал во время общения с республиканцами.

Американский лидер заверил, что сейчас ограничения будут аннулированы до стабилизации ситуации на рынке. Их дальнейшая судьба будет определена позже.

«Мы отменяем часть границ с нефтяной политикой… Потом, может быть, нам не придется их возвращать», — заключил Дональд Трамп.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что повышение цен на нефть и газ носит временный характер. По его словам, Москва это понимает.

