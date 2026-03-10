Трамп: США снимут часть санкций против нефтяной отрасли других стран

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона снять часть санкций против нефтяной отрасли других государств. Решение принято на фоне резкого повышения цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке. Дональд Трамп предположил, что Вашингтон не станет снова вводить санкции при их снятии. Так он сказал во время общения с республиканцами.
Американский лидер заверил, что сейчас ограничения будут аннулированы до стабилизации ситуации на рынке. Их дальнейшая судьба будет определена позже.
«Мы отменяем часть границ с нефтяной политикой… Потом, может быть, нам не придется их возвращать», — заключил Дональд Трамп.
Российский лидер Владимир Путин отметил, что повышение цен на нефть и газ носит временный характер. По его словам, Москва это понимает.