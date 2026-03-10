В Хабаровском крае зарегистрировали 54 случая заболевания корью

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю информирует, что в Хабаровском крае продолжается проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике кори, сообщает в Telegram-канале (18+) Управление Роспотребнадзора.
«Зарегистрировано 54 случая заболевания корью среди лиц, не привитых против кори или привитых с нарушением схемы», — говорится в сообщении.
Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 09.01.2026 № 1 «О проведении подчищающей иммунизации против кори населения Хабаровского края» активно проводится подчищающая иммунизация против кори в рамках Национального календаря профилактических прививок.
«Будьте внимательны к своему здоровью. Своевременно обращайтесь за медицинской помощью при возникновении заболевания, чтобы избежать осложнений и не заразить окружающих. Сделать прививку и предупредить заболевание или облегчить течение болезни проще, чем подвергать себя риску заболеть тяжелой формой кори», — напоминают специалисты Роспотребнадзора.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае отмечен рост заболеваемость корью среди непривитых против это инфекции граждан. С начала года было зарегистрировано 49 лабораторно подтвержденных случаев кори, в том числе 38 случаев среди детей. Из-за выявления случая кори у одного из студентов, масочный режим объявили в ТОГУ.