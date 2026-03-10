Агрессивный рак крови едва не оборвал жизнь молодой жительницы Приморья

Жительница посёлка Славянка прошла успешное лечение острого лимфобластного лейкоза — агрессивной формы рака крови, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
Диагноз был поставлен в 2022 году, когда женщине было чуть за 30. После обращения в районную больницу с жалобами на высокую температуру и резкую слабость у неё диагностировали злокачественное заболевание крови. Пациентку направили в Краевой гематологический центр при Краевой клинической больнице № 2 во Владивостоке, где подтвердился острый лимфобластный лейкоз — заболевание, характеризующееся стремительным размножением незрелых лимфоидных клеток в костном мозге и требующее немедленного и интенсивного лечения.
«Лечение продолжалось больше года. Оно было сложным: во время терапии у пациентки возникло онемение рук и ног. Несмотря на это, благодаря работе врачей и собственной стойкости удалось добиться ремиссии — состояния, при котором болезнь отступает», — говорится в сообщении.
Сейчас женщина ведёт активный образ жизни: занимается спортом, управляет мотоциклом и ведёт блог, в котором делится своим опытом и поддерживает людей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями.
Напомним, с начала февраля в Приморском краевом онкологическом диспансере возобновлено проведение позитронно-эмиссионной томографии с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ). Ранее обследования были временно приостановлены из-за технических причин.