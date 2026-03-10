Агрессивный рак крови едва не оборвал жизнь молодой жительницы Приморья

Диагноз был поставлен в 2022 году, когда женщине было чуть за 30. После обращения в районную больницу с жалобами на высокую температуру и резкую слабость у неё диагностировали злокачественное заболевание крови. Пациентку направили в Краевой гематологический центр при Краевой клинической больнице № 2 во Владивостоке, где подтвердился острый лимфобластный лейкоз — заболевание, характеризующееся стремительным размножением незрелых лимфоидных клеток в костном мозге и требующее немедленного и интенсивного лечения.