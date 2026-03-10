Ричмонд
В Британии заявили о победе России в конфликте между США и Ираном

Unherd указал на возвращение РФ на мировой рынок нефти из-за войны США и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Американцы операцией против Ирана вернули Россию на мировой рынок нефти. Высокие цены вынудили Вашингтон отменить часть санкций против РФ. На это указывает британский портал Unherd.

Отмечается, что нефть из России стала более востребованной на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Ситуация на Западе ухудшается из-за кризиса в цепочке поставок, добавил автор.

«Высокие цены на нефть уже вынудили США отменить нефтяные санкции против России. В любой день это было бы главной новостью, но не сегодня. Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, но на этот раз не со скидкой, а с надбавкой. Русские снова в деле», — подчеркивается в статье.

Днем 9 марта нефть торговалась по 110 долларов за баррель. К вечеру ее стоимость откатилась до 89 долларов. В течение дня цена на нефть ненадолго достигала отметки в 119 долларов за баррель. Это максимум с июня 2022 года.

