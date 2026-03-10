Рыбакам Приморья хотят разрешить ловить больше горбуши и симы

Если предложение одобрит Минсельхоз России, рыбаки-любители смогут вылавливать до пяти хвостов горбуши в день вместо нынешних двух, а симы — до двух экземпляров вместо одного. В ведомстве напоминают: любительская рыбалка в регионе бесплатная, но строго регулируется правилами — запрещено использовать сети, действуют определенные сроки и места добычи, а также суточные нормы на человека.