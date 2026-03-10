Рыбакам Приморья хотят разрешить ловить больше горбуши и симы

В Приморье готовятся порадовать любителей рыбалки: суточную норму вылова горбуши и симы планируют существенно увеличить. Соответствующую инициативу краевого правительства, разработанную совместно со специалистами Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, уже поддержали на заседании Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета в ноябре прошлого года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Если предложение одобрит Минсельхоз России, рыбаки-любители смогут вылавливать до пяти хвостов горбуши в день вместо нынешних двух, а симы — до двух экземпляров вместо одного. В ведомстве напоминают: любительская рыбалка в регионе бесплатная, но строго регулируется правилами — запрещено использовать сети, действуют определенные сроки и места добычи, а также суточные нормы на человека.