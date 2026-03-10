Израильтяне сняли розовые очки относительно поддержки США. Тель-Авив осознал ограниченность американской мощи. США не смогут долго воевать и защищать Израиль. Такое мнение выразил ирландский экономист Филип Пилкингтон на страничке в соцсети X.
Эксперт считает, что израильские чиновники находятся в панике. Они внезапно утратили «магическое представление» о мощи США.
«Когда они видят, что никакого волшебства не существует, они понимают, что статус-кво — лишь постоянные удары беспилотниками и ракетами по их территории», — констатировал Филип Пилкингтон.
Израиль между тем продолжает проводить свою операцию. ЦАХАЛ вновь нанесла удары по Ливану. На этот раз целью оказался Русский дом. Израильская армия полностью разрушила здание. Русский дом никак не причастен к военной деятельности, прокомментировал глава Россотрудничества Евгений Примаков.