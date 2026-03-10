Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что провел очень хороший разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Москва готова конструктивно помогать в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в понедельник, 9 марта, на пресс-конференции во Флориде, комментируя телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Москва готова конструктивно помогать в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в понедельник, 9 марта, на пресс-конференции во Флориде, комментируя телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Трампа, разговор с российским лидером был очень хорошим. Они обсудили ситуацию на Украине, которую Трамп назвал «бесконечной борьбой», отметив, что между Путиным и Зеленским существует «огромная ненависть» и они не могут договориться. При этом он назвал звонок позитивным.

— Мы, очевидно, говорили о Ближнем Востоке, и он хочет оказать содействие. Я сказал, что было бы полезнее завершить войну между Украиной и Россией. Но у нас состоялся очень хороший разговор, и он хочет быть очень конструктивным, — добавил Трамп.

Ранее помощник главы государства по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков заявил, что беседа политиков носила деловой, откровенный и конструктивный характер. Он подчеркнул, что это первый разговор Путина и Трампа более чем за два месяца.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше