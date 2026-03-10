Трамп заявил, что провел очень хороший разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Москва готова конструктивно помогать в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в понедельник, 9 марта, на пресс-конференции во Флориде, комментируя телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Трампа, разговор с российским лидером был очень хорошим. Они обсудили ситуацию на Украине, которую Трамп назвал «бесконечной борьбой», отметив, что между Путиным и Зеленским существует «огромная ненависть» и они не могут договориться. При этом он назвал звонок позитивным.
— Мы, очевидно, говорили о Ближнем Востоке, и он хочет оказать содействие. Я сказал, что было бы полезнее завершить войну между Украиной и Россией. Но у нас состоялся очень хороший разговор, и он хочет быть очень конструктивным, — добавил Трамп.
Ранее помощник главы государства по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков заявил, что беседа политиков носила деловой, откровенный и конструктивный характер. Он подчеркнул, что это первый разговор Путина и Трампа более чем за два месяца.