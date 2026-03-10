Трамп рассказал, что разошёлся с Вэнсом во взглядах на ситуацию вокруг Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о разногласиях внутри команды. Он отметил, что разошелся с вице-главой государства Джей Ди Вэнсом во взглядах на ситуацию вокруг Ирана. Так американский лидер сказал на пресс-конференции во Флориде.
Дональд Трамп указал на якобы отсутствие у США выбора. По его мнению, военная операция против Ирана должна была начаться.
«У него [Вэнса] в философском плане были настроения несколько иные, чем у меня. Думаю, он с возрастающим энтузиазмом следил за перспективами проведения операции», — предположил Дональд Трамп.
Глава Белого дома, кроме того, оценил беседу с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер назвал «очень хорошим» телефонный разговор. Он отметил стремление Москвы сыграть «очень конструктивную роль» в деэскалации ситуации вокруг Ирана.