КСИР пустит через Ормузский пролив страны, выдворившие послов США и Израиля

КСИР позволит пройти через Ормузский пролив судам арабских и европейских стран, которые выдворят послов США и Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей исламской революции (КСИР — особое подразделение Вооружённых сил Ирана) заявил, что откроет доступ через Ормузский пролив любой стране Европы или арабского мира, которая решится выдворить послов США и Израиля, сообщило агентство ISNA.

«Любая арабская или европейская страна, выдворившая со своей территории послов Израиля и США, на следующий же день получит полное право на свободный проход через Ормузский пролив», — отмечается в обращении иранских военных.

Напомним, 3 марта заместитель командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде отметил, что движение судов через Ормузский пролив стало невозможным вследствие запрета, установленного Ираном.

7 марта КСИР сообщил, что иранские военные атаковали нефтяной танкер PRIMA. Он пытался пройти через Ормузский пролив и проигнорировал неоднократные предупреждения о запрете. Для удара по танкеру применили беспилотный летательный аппарат.

9 марта телеканал Sky News, ссылаясь на аналитику компании Vortexa, сообщил, что за неделю через Ормузский пролив прошло всего 14 кораблей. При этом в обычных условиях там ежедневно проходили примерно 50−60 нефтяных и газовых танкеров. Журналисты констатировали, что судоходство в проливе практически остановлено.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше