КСИР пустит через Ормузский пролив страны, выдворившие послов США и Израиля

9 марта телеканал Sky News, ссылаясь на аналитику компании Vortexa, сообщил, что за неделю через Ормузский пролив прошло всего 14 кораблей. При этом в обычных условиях там ежедневно проходили примерно 50−60 нефтяных и газовых танкеров. Журналисты констатировали, что судоходство в проливе практически остановлено.