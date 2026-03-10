КСИР пустит через Ормузский пролив страны, выдворившие послов США и Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР — особое подразделение Вооружённых сил Ирана) заявил, что откроет доступ через Ормузский пролив любой стране Европы или арабского мира, которая решится выдворить послов США и Израиля, сообщило агентство ISNA.
«Любая арабская или европейская страна, выдворившая со своей территории послов Израиля и США, на следующий же день получит полное право на свободный проход через Ормузский пролив», — отмечается в обращении иранских военных.
Напомним, 3 марта заместитель командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде отметил, что движение судов через Ормузский пролив стало невозможным вследствие запрета, установленного Ираном.
7 марта КСИР сообщил, что иранские военные атаковали нефтяной танкер PRIMA. Он пытался пройти через Ормузский пролив и проигнорировал неоднократные предупреждения о запрете. Для удара по танкеру применили беспилотный летательный аппарат.
9 марта телеканал Sky News, ссылаясь на аналитику компании Vortexa, сообщил, что за неделю через Ормузский пролив прошло всего 14 кораблей. При этом в обычных условиях там ежедневно проходили примерно 50−60 нефтяных и газовых танкеров. Журналисты констатировали, что судоходство в проливе практически остановлено.