Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал ещё одну победу над «Водником»

Хозяева смогли отыграться только в середине второго тайма. Алан Джусоев неотразимо пробил после розыгрыша углового. Вскоре «СКА-Нефтяник» имел отличный шанс повести в счете, но Юрий Шардаков, проводивший свой 500-й матч в чемпионатах страны, не смог реализовать пенальти. Далее у ворот «Водника» один за другим были созданы еще несколько опасных моментов, но качнуть чашу весов в свою пользу армейцы так и не смогли За что были наказаны, когда до окончания основного времени оставалось всего 10 минут: врасплох оборону «СКА-Нефтяника» застал индивидуальный проход в исполнении И. Насекина — 2:1 в пользу «Водника».