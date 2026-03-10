Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал ещё одну победу над «Водником»

Хабаровский «СКА-Нефтяник» сделал еще один шаг на пути к «золотому матчу» чемпионата России. В неимоверном по своему накалу и интриге втором полуфинальном матче с архангельским «Водником» армейцы добились второй кряду победы, оформив ее только в «овертайме», сообщает пресс-служба ХК «СКА-Нефтяник».
Как и в первом матче серии, «Водник» выстроил на пути хабаровчан предельно организованную и мобильную оборону. Буквально связав по рукам и ногам техничных лидеров «СКА-Нефтяника». Поморы, ведомые своим капитаном Е. Дергаевым, терпеливо дожидались своего шанса, карауля малейшую ошибку хозяев поля. И таковая случилась на 24-й минуте, когда армейцы потеряли мяч вблизи собственной штрафной. Наказание последовало незамедлительно. Дергаев вывел Р. Ананьина на свидание с Г. Лапиным, после чего «Водник» повел в счете.
Хозяева смогли отыграться только в середине второго тайма. Алан Джусоев неотразимо пробил после розыгрыша углового. Вскоре «СКА-Нефтяник» имел отличный шанс повести в счете, но Юрий Шардаков, проводивший свой 500-й матч в чемпионатах страны, не смог реализовать пенальти. Далее у ворот «Водника» один за другим были созданы еще несколько опасных моментов, но качнуть чашу весов в свою пользу армейцы так и не смогли За что были наказаны, когда до окончания основного времени оставалось всего 10 минут: врасплох оборону «СКА-Нефтяника» застал индивидуальный проход в исполнении И. Насекина — 2:1 в пользу «Водника».
Однако хабаровчанам вновь удалось отыграться. Семён Чупин, получив идеальную передачу от Туомаса Мяаття, выиграл ближний бой у вратаря поморов Долгополова, и перевел игру в «овертайм»!
Первая дополнительная 10-минутка стала для хозяев серьезным испытанием. К моменту начала «овертайма» на скамейке штрафников находились сразу трое хоккеистов «СКА-Нефтяника». Однако, имея столь внушительное численное преимущество, «Водник» в дополнительное время так и не смог создать у ворот «СКА-Нефтяника» сколько-нибудь серьезных моментов. И принцип «не забиваешь ты, забивают тебе» сработал уже в другую сторону. На 4-й минуте уже второго дополнительного тайма архангелогородцы упустили фланговый проход все того же Чупина, который из пределов штрафной неотразимо пробил в ближний от Долгополова угол!
Таким образом, «СКА-Нефтяник» проделал в корпусе «Водника» уже вторую пробоину. Третья станет для архангелогородцев уже роковой. Уже в понедельник соперники переезжают в Архангельск, где 12 марта продолжат борьбу за выход в финал.