Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане в ближайшую неделю

10 марта в Астане ожидается снег. Температура составит около минус 15 градусов. Максимальная температура будет минус 3 градуса, а минимальная — минус 23 градуса. Скорость ветра достигнет до 12,7 м/с.
11 марта будет разорванная облачность. Средняя температура будет минус 18 градусов. Днем температура поднимется до минус 11 градусов, а ночью опустится до минус 27 градусов. Скорость ветра составит 10,7 м/с.
12 марта в Астане обещают легкий снег. Температура будет в среднем минус 7 градусов. Максимальная температура поднимется до минус 5 градусов, минимальная может опуститься до минус 11 градусов. Скорость ветра будет равна 11,2 м/с.
13 марта будет легкий снег. Среднесуточная температура составит минус 3 градуса. Днем воздух прогреется до минус 1 градуса, а ночью похолодает до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.
14 марта обещают легкий снег. Температура в среднем остановится на отметке минус 3 градуса. Максимальная температура будет минус 0 градусов, минимальная — минус 6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра — 3,8 м/с.
15 марта, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит минус 4 градуса. Воздух может прогреться до минус 1 градуса, но ночью похолодает до минус 9 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.