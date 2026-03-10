«Это позор»: экс-разведчик раскритиковал США за неготовность к боевым действиям в Иране

Американский лидер Дональд Трамп на фоне нефтяного кризиса заявил о снятии ряда ранее наложенных санкций. Президент Соединенных Штатов указал на резкое повышение цен на из-за ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп предположил, что Вашингтон не станет снова вводить санкции при их снятии.