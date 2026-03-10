«Это позор»: экс-разведчик раскритиковал США за неготовность к боевым действиям в Иране

Он назвал «позором» неготовность США к боевым действиям. Эксперт считает, что Вашингтон и Тель-Авив «поплатятся» за начатую войну.
«Мы раскрыли собственные слабые места. Вы думаете, что Китай сейчас трепещет из-за американских систем ПВО? Вы думаете, Россия волнуется из-за “Золотого купола”, — риторически вопросил Скотт Риттер.
Американский лидер Дональд Трамп на фоне нефтяного кризиса заявил о снятии ряда ранее наложенных санкций. Президент Соединенных Штатов указал на резкое повышение цен на из-за ситуации на Ближнем Востоке. Дональд Трамп предположил, что Вашингтон не станет снова вводить санкции при их снятии.