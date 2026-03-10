Ричмонд
Трамп: Операция против Ирана завершится очень скоро, но не на этой неделе

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 9 марта, на пресс-конференции во Флориде сообщил, что военная операция против Ирана может закончиться в ближайшее время.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он завершения операции на этой неделе, американский лидер ответил отрицательно.

— Я полагаю, очень скоро, — добавил он.

Ранее Трамп также заявил, что военная операция против Ирана близка к завершению. По его словам, у Ирана больше «нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил», «в военном смысле ничего не осталось».

4 марта в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон рассчитывает, что операция против Ирана займет не менее 100 дней. По данным издания Politico, Центральное командование США обратилось к ведомству с просьбой направить в свою штаб-квартиру в Тампе больше офицеров военной разведки для поддержки операции.

28 февраля Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. До этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Также ударам подверглись военные базы в ОАЭ. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

