Россиянам рассказали, что делать пропустившим работу из-за сложностей с вылетом

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россиянам, которые пропустили работу из-за сложностей с вылетом, надо писать объяснительную записку с указанием причин невыхода. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«После прибытия [нужно] зайти в кадры, написать объяснительную [записку] с указанием причин невыхода на работу и приложить копии документов (билеты, по которым нужно было вылететь в срок и проездные билеты по новому сроку, взять справку из турагентства о том, что ваше пребывание сверхрасчетного периода в чужой стране было вызвано объективными причинами)», — сказал эксперт.
Он уточнил, что эти доказательства нужны для решения спорных ситуаций. Согласно статье 124 Трудового кодекса, продление ежегодного отпуска предусмотрено только в ограниченном количестве случаев: по причине болезни и исполнения государственных обязанностей. Форс-мажор как основание продления отпуска — это уже результат личных переговоров между работниками и работодателем. Но в любом случае, если работник по объективной причине не вышел на работу вовремя, то работодатель должен войти в его положение, отметил Сафонов.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сообщал ТАСС, что порядка 60 тыс. российских туристов могут еще находиться на территории ОАЭ, из них около 20 тыс. отправились туда по путевкам.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.