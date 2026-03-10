Россиянам рассказали, что делать пропустившим работу из-за сложностей с вылетом

Он уточнил, что эти доказательства нужны для решения спорных ситуаций. Согласно статье 124 Трудового кодекса, продление ежегодного отпуска предусмотрено только в ограниченном количестве случаев: по причине болезни и исполнения государственных обязанностей. Форс-мажор как основание продления отпуска — это уже результат личных переговоров между работниками и работодателем. Но в любом случае, если работник по объективной причине не вышел на работу вовремя, то работодатель должен войти в его положение, отметил Сафонов.