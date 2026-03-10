Ричмонд
Теле- и радиосигнал временно пропадёт в Хабаровском крае

Профилактические работы запланированы на этой неделе

Источник: Хабаровский край сегодня

Без телевидения и радио временно останутся зрители и слушатели ряда населённых пунктов Хабаровского края на этой неделе. ИА «Хабаровский край сегодня» предупреждает о перебоях с вещанием с 10 по 12 марта.

На это время специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» запланировали проведение профилактических работ на оборудовании.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 10 по 12 марта:

10 марта.

Амгунь, Солнечный район с 07:00 до 16:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Радио России ГТРК Дальневосточная (а).

Арка, Охотский район с 09:00 до 15:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Радио России ГТРК Дальневосточная (а).

Нижнее Пронге, Николаевский район с 11:00 до 17:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

11 марта.

Бичевая, район имени Лазо с 11:00 до 17:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Радио России ГТРК Дальневосточная (а).

Селихино, Комсомольский район с 10:00 до 16:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Хабаровск с 07:00 до 15:00.

Восток России СВ.

12 марта.

Бичевая, район имени Лазо с 10:00 до 14:00.

Радио России ГТРК Дальневосточная (а).

Красное, Николаевский район с 09:00 до 17:00.

Восток России СВ.

Солнечный с 10:00 до 16:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).