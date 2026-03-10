Теле- и радиосигнал временно пропадёт в Хабаровском крае

Без телевидения и радио временно останутся зрители и слушатели ряда населённых пунктов Хабаровского края на этой неделе. ИА «Хабаровский край сегодня» предупреждает о перебоях с вещанием с 10 по 12 марта.
На это время специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» запланировали проведение профилактических работ на оборудовании.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 10 по 12 марта:
10 марта.
Амгунь, Солнечный район с 07:00 до 16:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Радио России ГТРК Дальневосточная (а).
Арка, Охотский район с 09:00 до 15:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Радио России ГТРК Дальневосточная (а).
Нижнее Пронге, Николаевский район с 11:00 до 17:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
11 марта.
Бичевая, район имени Лазо с 11:00 до 17:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Радио России ГТРК Дальневосточная (а).
Селихино, Комсомольский район с 10:00 до 16:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Хабаровск с 07:00 до 15:00.
Восток России СВ.
12 марта.
Бичевая, район имени Лазо с 10:00 до 14:00.
Радио России ГТРК Дальневосточная (а).
Красное, Николаевский район с 09:00 до 17:00.
Восток России СВ.
Солнечный с 10:00 до 16:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).