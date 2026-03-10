Трамп назвал страну с самыми коррумпированными выборами

Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал выборы в США. По его словам, в стране должна быть введена обязательная идентификация избирателей. Дональд Трамп назвал США страной с самыми коррумпированными выборами. Об этом он заявил в беседе с членами Республиканской партии.
По словам президента США, в стране стоит ограничить возможность голосования по почте. Он считает, что в таком случае результаты будет сложнее подделать.
«Нет таких коррумпированных выборов, как выборы в США», — заключил Дональд Трамп.
Политолог Алексей Черняев отметил, что республиканцы проиграют следующие выборы из-за действий самого президента США. Он навредил движению MAGA войной на территории Ирана, считает эксперт. Из-за спорной политики Республиканская партия может лишиться победы на выборах в Конгресс.