Трамп назвал страну с самыми коррумпированными выборами

Трамп: нигде нет таких коррумпированных выборов, как в США.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал выборы в США. По его словам, в стране должна быть введена обязательная идентификация избирателей. Дональд Трамп назвал США страной с самыми коррумпированными выборами. Об этом он заявил в беседе с членами Республиканской партии.

По словам президента США, в стране стоит ограничить возможность голосования по почте. Он считает, что в таком случае результаты будет сложнее подделать.

«Нет таких коррумпированных выборов, как выборы в США», — заключил Дональд Трамп.

Политолог Алексей Черняев отметил, что республиканцы проиграют следующие выборы из-за действий самого президента США. Он навредил движению MAGA войной на территории Ирана, считает эксперт. Из-за спорной политики Республиканская партия может лишиться победы на выборах в Конгресс.

