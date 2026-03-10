Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидцев смертельного наезда на пешехода ищет Госавтоинспекция Владивостока

Госавтоинспекция Владивостока расследует смертельное ДТП, которое произошло сегодня ранним утром на улице Борисенко, и просит откликнуться очевидцев аварии, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

10 марта около 05:40 64-летний пешеход пересекал проезжую часть в районе промзоны на Борисенко, 35А, и на него совершил наезд 37-летний водитель, управлявший автомобилем «Тойота Корона». Пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте, но за автомобилистом оказалось куда больше нарушений: он не имел водительского удостоверения, по видимым признакам был пьян, имел неоплаченные административные штрафы за нарушения ПДД. В течение 2025 года к ответственности за такие нарушения он привлекался 10 раз.

Кроме оперативно-следственной группы полиции, на место ДТП прибыла реанимационная бригада скорой медицинской помощи, но спасти пациента медикам не удалось.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, приведшего к гибели человека. Назначено проведение ряда исследований. Очевидцев наезда на пешехода просят позвонить по телефонам: 8 (423) 249−09−21, 249−05−56, конфиденциальность гарантирована.

Госавтоинспекция призывает к соблюдению осторожности всех участников дорожного движения. Пешеходов — пересекать дорогу, строго убедившись в безопасности перехода. Водителей — двигаться с такой скоростью, дистанцией и боковым интервалом, чтобы была возможность оперативно среагировать на непредвиденную дорожную обстановку.