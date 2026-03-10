Очевидцев смертельного наезда на пешехода ищет Госавтоинспекция Владивостока

10 марта около 05:40 64-летний пешеход пересекал проезжую часть в районе промзоны на Борисенко, 35А, и на него совершил наезд 37-летний водитель, управлявший автомобилем «Тойота Корона». Пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте, но за автомобилистом оказалось куда больше нарушений: он не имел водительского удостоверения, по видимым признакам был пьян, имел неоплаченные административные штрафы за нарушения ПДД. В течение 2025 года к ответственности за такие нарушения он привлекался 10 раз.
Кроме оперативно-следственной группы полиции, на место ДТП прибыла реанимационная бригада скорой медицинской помощи, но спасти пациента медикам не удалось.
Устанавливаются обстоятельства происшествия, приведшего к гибели человека. Назначено проведение ряда исследований. Очевидцев наезда на пешехода просят позвонить по телефонам:
Госавтоинспекция призывает к соблюдению осторожности всех участников дорожного движения. Пешеходов — пересекать дорогу, строго убедившись в безопасности перехода. Водителей — двигаться с такой скоростью, дистанцией и боковым интервалом, чтобы была возможность оперативно среагировать на непредвиденную дорожную обстановку.