Очевидцев смертельного наезда на пешехода ищет Госавтоинспекция Владивостока

10 марта около 05:40 64-летний пешеход пересекал проезжую часть в районе промзоны на Борисенко, 35А, и на него совершил наезд 37-летний водитель, управлявший автомобилем «Тойота Корона». Пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте, но за автомобилистом оказалось куда больше нарушений: он не имел водительского удостоверения, по видимым признакам был пьян, имел неоплаченные административные штрафы за нарушения ПДД. В течение 2025 года к ответственности за такие нарушения он привлекался 10 раз.