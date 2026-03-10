Ричмонд
В Новосибирской области штрафы ГАИ могут пойти на модернизацию транспорта

Сейчас данный вопрос прорабатывает Минтранс.

Источник: Комсомольская правда

Регионы России, в том числе Новосибирская область, могут получить право направлять средства, собранные за счет штрафов ГАИ, на финансирование обновления парка общественного транспорта. Сейчас данный вопрос прорабатывает Минтранс. Об этом пишет «Коммерсантъ».

— Сейчас эти средства направляются только в дорожные фонды. В случае изменения законодательства в распоряжении субъектов может оказаться дополнительно 30 млрд рублей, — отметили в издании.

Стоит отметить, что сейчас средства от штрафов направляются в региональные и федеральный дорожные фонды в пропорции три к одному. В прошлом году в региональные фонды ушло 165 млрд рублей, в федеральный — 70 млрд рублей.