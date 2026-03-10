Известный учитель из Алматы отметила работу своих коллег

Отрывок из беседы с министром просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова опубликовала на своем аккаунте в Threads 9 марта. Судя по видео, неформальная встреча учителя с министром прошла после вручения награды Белоусовой президентом Токаевым.
По словам Белоусовой, признание стало для нее важным событием. Она отметила, что в своей поздравительной речи президент Касым‑Жомарт Токаев упомянул ее вклад как одного из педагогов, вошедших в список 50 лучших учителей мира.
При этом учитель подчеркнула, что стала третьим представителем Казахстана, которому удалось попасть в этот престижный международный рейтинг.
«Это говорит о том, что потенциал наших учителей очень высокий. В конкурсе участвуют педагоги со всего мира. В этом году, например, было представлено 139 стран», — отметила она.
Белоусова добавила, что жюри премии оценивает не только работу учителя в классе, но и его вклад в развитие учеников, наставничество и общественную деятельность. Она также рассказала, что во время мероприятий премии в Дубае участникам озвучили тревожные мировые данные о миллионах детей, которые не посещают школу. На этом фоне педагог подчеркнула важность системы образования Казахстана.
«Я благодарна судьбе, что живу и работаю в Казахстане, где нет такой проблемы. Перед нами стоят другие задачи — дать детям качественное образование и помочь им найти свою дорогу в жизни».Татьяна Белоусова.
По мнению учителя, в стране создаются хорошие условия для развития образования: модернизируются школы, обновляется оборудование, а педагогам важно продолжать профессионально расти и следовать своей мечте.
В завершение Белоусова пожелала коллегам не копировать чужой путь, а стремиться стать лучшей версией себя в профессии.
«У каждого учителя свой путь. Главное — стать самым лучшим учителем для своих учеников», — подчеркнула она.
Утром 8 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к женщинам Казахстана.