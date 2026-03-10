Ричмонд
Известный учитель из Алматы отметила работу своих коллег

Вошедшая в топ-50 лучших педагогов мира по версии престижной международной премии Global Teacher Prize сезона 2025−2026 учитель химии алматинской школы-лицея № 95 Татьяна Белоусова отметила работу своих казахстанских коллег, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Отрывок из беседы с министром просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова опубликовала на своем аккаунте в Threads 9 марта. Судя по видео, неформальная встреча учителя с министром прошла после вручения награды Белоусовой президентом Токаевым.

По словам Белоусовой, признание стало для нее важным событием. Она отметила, что в своей поздравительной речи президент Касым‑Жомарт Токаев упомянул ее вклад как одного из педагогов, вошедших в список 50 лучших учителей мира.

При этом учитель подчеркнула, что стала третьим представителем Казахстана, которому удалось попасть в этот престижный международный рейтинг.

«Это говорит о том, что потенциал наших учителей очень высокий. В конкурсе участвуют педагоги со всего мира. В этом году, например, было представлено 139 стран», — отметила она.

Белоусова добавила, что жюри премии оценивает не только работу учителя в классе, но и его вклад в развитие учеников, наставничество и общественную деятельность. Она также рассказала, что во время мероприятий премии в Дубае участникам озвучили тревожные мировые данные о миллионах детей, которые не посещают школу. На этом фоне педагог подчеркнула важность системы образования Казахстана.

«Я благодарна судьбе, что живу и работаю в Казахстане, где нет такой проблемы. Перед нами стоят другие задачи — дать детям качественное образование и помочь им найти свою дорогу в жизни».Татьяна Белоусова.

По мнению учителя, в стране создаются хорошие условия для развития образования: модернизируются школы, обновляется оборудование, а педагогам важно продолжать профессионально расти и следовать своей мечте.

В завершение Белоусова пожелала коллегам не копировать чужой путь, а стремиться стать лучшей версией себя в профессии.

«У каждого учителя свой путь. Главное — стать самым лучшим учителем для своих учеников», — подчеркнула она.

Утром 8 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к женщинам Казахстана.

