Известный учитель из Алматы отметила работу своих коллег

Белоусова добавила, что жюри премии оценивает не только работу учителя в классе, но и его вклад в развитие учеников, наставничество и общественную деятельность. Она также рассказала, что во время мероприятий премии в Дубае участникам озвучили тревожные мировые данные о миллионах детей, которые не посещают школу. На этом фоне педагог подчеркнула важность системы образования Казахстана.