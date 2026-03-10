Ричмонд
Эксперт предупредил об опасной ошибке при удалении клеща у собаки

Ветеринар Шеляков: При удалении клеща руками можно занести инфекцию собаке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал NEWS.ru, как правильно снимать клеща с питомца, чтобы не навредить ему.

— Руками его выдергивать нельзя — голова может остаться в теле, загноиться, и начнется инфекция. Если сжать клеща пальцами, пытаясь вытащить, риск заражения только вырастет. В зоомагазинах есть специальные приспособления, которые выкручивают его, как шуруп. Если ничего нет под рукой, обильно смажьте клеща и кожу вокруг йодом, а потом круговыми движениями аккуратно удалите, — объяснил специалист.

После укуса инкубационный период длится от одного дня до двух недель. Тревожные симптомы: отказ от еды, лихорадка, шаткость задних лап. При их появлении нужно срочно везти собаку к ветеринару.

