Эксперт предупредил об опасной ошибке при удалении клеща у собаки

— Руками его выдергивать нельзя — голова может остаться в теле, загноиться, и начнется инфекция. Если сжать клеща пальцами, пытаясь вытащить, риск заражения только вырастет. В зоомагазинах есть специальные приспособления, которые выкручивают его, как шуруп. Если ничего нет под рукой, обильно смажьте клеща и кожу вокруг йодом, а потом круговыми движениями аккуратно удалите, — объяснил специалист.