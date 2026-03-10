Юрист объяснил, почему так трудно получить зарплату наличными

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Почему получение зарплаты наличными на руки сейчас практически невозможно, рассказал агентству «Прайм» директор практики организационного развития «КСК Групп» Михаил Меркулов.
Он напомнил, что закон говорит о такой возможности крайне расплывчато. Это позволяет юристам предприятий толковать норму по своему усмотрению. Переходить на наличные выплаты они не хотят, поскольку создание кассы и ведение наличного оборота сложно и дорого.
«На стороне работодателей стоит государство, активно борющееся с оборотом наличным денежных средств в экономике. Зарплаты являются основным источником наличных денег за счет их перетока с безналичных счетов организаций к работникам», — добавил юрист.
Единственная возможность добиться выплаты зарплаты наличными — договориться об этом до подписания трудового договора после всех собеседований. Но на практике это почти нереализуемо. Поэтому тем, кому нужны наличные, остается снимать их в банкомате, заключил Меркулов.