В ГД предложили ужесточить ответственность за нападения на медработников

«Врачи сегодня находятся в определенной зоне риска, считаю, что для дополнительной защиты врачей от противоправных действий в отношении них, надо вводить дополнительные меры ответственности. Такое недопустимо, когда приезжает врач скорой помощи, а на него пьяный пациент нападает», — сообщил Нилов.