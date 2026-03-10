Ричмонд
Власти Хабаровска одобрили проект «мега-школы» и нового храма

В Хабаровске под председательством губернатора Дмитрия Демешина прошел градостроительный совет, где утвердили облик знаковых объектов.

Источник: Комсомольская правда

Речь идет о гигантской школе на 2100 мест на Ореховой сопке и величественном храме на Тихоокеанской. «Оба проекта стратегически важны для развития города», — подчеркнул глава региона. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Школа станет настоящим «городом будущего». На проект потратят около четырех миллиардов рублей. Главная фишка — просторные классы, где на каждого ученика отведут по 3,5 «квадрата» вместо обычных 2,5. Это позволит ставить любое оборудование и менять планировку. «Это крупнейший и уникальный объект в регионе», — отметил Демешин.

Вторым важным решением стало строительство Храма в честь всех святых, посвященного Победе во Второй мировой войне и героям СВО. Проектную документацию завершат к лету 2026 года, а сам храм планируют достроить к ноябрю 2028-го.

Фото: Вячеслав Реутов.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.