Россияне считают необходимым заменять иностранные слова на русские

Согласно исследованию, чаще всего англицизмы без перевода раздражают людей именно там, где формируют первое впечатление о месте. На вывесках магазинов, кафе и салонов такие надписи вызывают дискомфорт у 44% опрошенных. Еще 17% отмечают раздражение при столкновении с иностранными словами на ценниках, табличках, указателях, а 14% — в названиях услуг и разделов на сайтах компаний. Упоминаниями в рекламных материалах и баннерах недовольны 7% респондентов, при этом 18% заявляют, что спокойно относятся к англицизмам и не видят в них проблемы.