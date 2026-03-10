Юрист рассказал, что грозит хозяевам агрессивных собак

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Хозяева собак, напавших на людей, могут получить штраф в размере 30 тысяч рублей, а если пес серьезно повредил тело или лицо ребенка, то его владельцу могут грозить исправительные работы или арест, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.