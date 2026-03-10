Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп утверждает, что смог впечатлить Путина операцией против Ирана

Трамп заявил, что Путин якобы впечатлен операцией США в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз указал на успешной военной операции против Ирана. По его словам, США боевыми действиями якобы удалось впечатлить президента России Владимира Путина. Как утверждает Дональд Трамп, они обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора. Так он заявил на пресс-конференции во Флориде.

Президент США неожиданно признал и мощь Ирана. Он отметил, что у Тегерана достаточно ракет и других боеприпасов для продолжения военных действий. Однако армия США мощнее, считает американский лидер.

«Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он был очень впечатлен, потому что никто никогда не видел ничего подобного», — заверил Дональд Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что обсудил с Владимиром Путиным ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Американский лидер назвал «очень хорошим» телефонный разговор. Дональд Трамп отметил стремление Москвы сыграть «очень конструктивную роль» в деэскалации ситуации вокруг Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше