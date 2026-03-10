Трамп утверждает, что смог впечатлить Путина операцией против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз указал на успешной военной операции против Ирана. По его словам, США боевыми действиями якобы удалось впечатлить президента России Владимира Путина. Как утверждает Дональд Трамп, они обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора. Так он заявил на пресс-конференции во Флориде.
Президент США неожиданно признал и мощь Ирана. Он отметил, что у Тегерана достаточно ракет и других боеприпасов для продолжения военных действий. Однако армия США мощнее, считает американский лидер.
«Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он был очень впечатлен, потому что никто никогда не видел ничего подобного», — заверил Дональд Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что обсудил с Владимиром Путиным ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Американский лидер назвал «очень хорошим» телефонный разговор. Дональд Трамп отметил стремление Москвы сыграть «очень конструктивную роль» в деэскалации ситуации вокруг Ирана.