Трамп утверждает, что смог впечатлить Путина операцией против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз указал на успешной военной операции против Ирана. По его словам, США боевыми действиями якобы удалось впечатлить президента России Владимира Путина. Как утверждает Дональд Трамп, они обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора. Так он заявил на пресс-конференции во Флориде.